В Петербурге построят музей ретроавтомобилей с машинами Элвиса Пресли, Гагарина и Высоцкого

Компания «Автоарматура» петербургского миллиардера Вагифа Мамишева планирует построить музей ретроавтомобилей на ул. Салова, сообщает «Деловой Петербург».

У бизнесмена имеется крупнейшая коллекция старых машин в стране, в ней более 200 экземпляров. В их числе авто, которые ранее принадлежали, например, Юрию Гагарину, Владимиру Высоцкому, Никите Хрущеву, Элвису Пресли и другим известным людям. В музее все это богатство будет общедоступно.

Ранее стало известно, что в Петербурге появится частный музей хоккея, который разместится в зале площадью 10 тысяч кв. метров, а рядом с ним появится интерактивный музей восковых фигур. Часть помещения также займет детская развлекательная зона.