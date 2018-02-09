Петергоф стал самым популярным музеем России за 2017 год

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что Петергоф стал самым популярным музеем страны в 2017 году.

За весь прошлый год его посетило рекордное количество человек. «Самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетило рекордное количество гостей — 5,3 млн человек. По словам руководства музея, это абсолютный предел», — подчеркнул Мединский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Минкульта отметил, что россияне в последнее время стали проявлять больший интерес к искусству, что подтверждают показатели посещаемости музеев. Например, если в 2011 году российские музеи приняли всего 83 млн человек, то в 2017 году число посетителей возросло до 125 млн человек. Таким образом, прирост за 6 лет составил 50%.

По материалам «ДП»