Я опоздал на работу. Проспал, попал в пробку или утонул в снегу — что мне за это будет?
Из-за усилившихся в последние дни снегопадов Роструд напомнил, что работодатель не имеет права наказывать сотрудников за опоздания, если они вызваны неблагоприятными погодными условиями. Автор Telegram-канала «Блог кадровика» Юлия Поганова объяснила нам, в каких еще случаях вы имеете право задерживаться и что вам может за это грозить.
Что такое опоздание?
В трудовом законодательстве нет такого понятия как опоздание. Поэтому ни в одной профессиональной литературе вы не найдете точное время, на которое можно задержаться без последствий. Давно существует байка, что опоздание меньше, чем на 15 минут – это погрешность между вашими часами и руководителя. Но на самом деле, даже если вы пришли позже на одну минуту, вас имеют право наказать.
Для прогула четкие временные рамки Трудовым кодексом предусмотрены. Согласно пп. а п. 6 ст. 81 ТК РФ, это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всей смены независимо от ее продолжительности или более четырех часов подряд.
Поздний приход к началу дня или после обеда – это нарушение трудовой дисциплины, за которое положено взыскание. Процедура его применения проста, но именно в ней работодатель чаще всего совершает ошибки и нарушает права сотрудников.
Как должно вести себя начальство?
Допустим, ваш рабочий день начинается в 8:00. На часах 8:30, вас все еще нет на месте, начальник негодует.
Первое, что он должен сделать – составить акт об отсутствии сотрудника в свободной форме, дать подписать его двум свидетелям и приложить данные аппарата автоматической фиксации входа, если такие есть.
После того, как вы в 8:31 залетаете в кабинет, руководителю нужно в письменной форме запросить у вас объяснительную. На то, чтобы составить красивую душещипательную историю о героическом спасении котенка, вам дается два дня.
Если у вашего работодателя аллергия на котенка, и он не проникся вашими оправданиями, то он составляет служебную записку на имя руководителя службы по персоналу с описанием ситуации, прикладывает все документы и указывает, какое из наказаний он хотел бы к вам применить. ТК РФ предусматривает три варианта: замечание, выговор или увольнение.
После служба персонала составляет приказ о дисциплинарном взыскании, с которым вы будете ознакомлены под роспись. Срок его применения не может быть больше одного месяца с момента совершения проступка.
Какие последствия опоздания?
При наличии у вас дисциплинарного взыскания, работодатель имеет право:
1. В случае сокращения штата, при прочих равных условиях между вами и вашей коллегой N, решить вопрос в пользу N.
2. Начислить премию в меньшем размере или совсем лишить ее.
3. Расторгнуть трудовой договор, если прогул повлек значительные последствия или если опоздания стали регулярными.
На что работодатель не имеет права?
1. Снизить размер заработной платы
2. Лишать премии или уменьшать ее в течение нескольких периодов
3. Понизить вас в должности
4. Лишить законного отпуска
5. Разместить информацию о вашем проступке в общедоступных для всех сотрудников местах.
6. Расторгнуть с вами трудовой договор, в случае, если опоздание не привело к значительной потере прибыли, чрезвычайной ситуации, аварии.
Что делать, если вы все-таки опоздали?
Не врите. Или врите виртуозно. Хотя вряд ли вы второй Флэтчер Рид из комедии «Лжец. Лжец» и полностью освоили это искусство. Скажите правду. Даже если ваша карьера в компании на этом закончится, ваш авторитет не пострадает.
Не подделывайте документы сами и не просите их подделать других. В случае, если обман раскроется, вы будете уволены, а врач, который сделал вам липовую справку, будет привлечен к уголовной ответственности.
Изучайте литературу по тайм-менеджменту. Если привычка опаздывать портит вам жизнь, значит от нее нужно избавляться.
Какая причина для опоздания может считаться уважительной?
В трудовом законодательстве нет четких правил, как определить уважительную причину. Поэтому в этом вопросе все часто решает ваш опыт и личные симпатии, а также судебная практика и разъяснения Роструда.
Обычно уважительные причины – это:
1. Плохое самочувствие, болезнь, травма. В этом случае необходимо взять справку у врача.
2. Стихийное бедствие. Ураганы и смерчи видны издалека, вряд ли ваш руководитель будет отрицать очевидное.
3. Коммунальная авария. Сломался замок? Прорвало трубу? Застряли в лифте? Берите справку в ЖЭУ о том, что от вас был получен вызов, и сотрудники выезжали на место устранять аварию.
4. Смерть близкого родственника. Здесь придется предоставить справку о смерти.
5. ДТП. Не забудьте взять экземпляр справки у сотрудников ГАИ.
6. Задержка транспорта, если у вас нет альтернативного способа добраться на работу.
7. Судя по последнему заявлению Роструда, к таким причинам также можно отнести сильные дожди и снегопады. Но не теряйте здравый смысл – вряд ли оправданием может быть ваше желание переобуться из-за внезапного ливня.
Что точно не является уважительной причиной?
1. Вариант «Проспал» раздражает больше всего, особенно невыспавшихся начальников.
2. Пробка, так как с появлением навигаторов на телефонах работник сам имеет возможность построить свой маршрут и, в случае затора на дорогах, выйти раньше обычного
3. Вызов в банк или налоговую. Если вам действительно нужно туда попасть, придите вовремя и отпроситесь за свой счет.
4. Фантастические истории и нереальные ситуации, если, конечно, они не стали самыми просматриваемыми видео на Youtube, и вы не можете предъявить подобное доказательство.
Что делать, если вас наказали несправедливо?
Вы можете подать жалобу в ваш Профсоюз (при его наличии), Государственную инспекцию труда (лично по заявлению, в электронной форме на сайте ГИТ, через приложение «Я – инспектор»), в прокуратуру, а также подать исковое заявление в суд.
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