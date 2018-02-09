Я опоздал на работу. Проспал, попал в пробку или утонул в снегу — что мне за это будет?

Что такое опоздание?

В трудовом законодательстве нет такого понятия как опоздание. Поэтому ни в одной профессиональной литературе вы не найдете точное время, на которое можно задержаться без последствий. Давно существует байка, что опоздание меньше, чем на 15 минут – это погрешность между вашими часами и руководителя. Но на самом деле, даже если вы пришли позже на одну минуту, вас имеют право наказать.

Для прогула четкие временные рамки Трудовым кодексом предусмотрены. Согласно пп. а п. 6 ст. 81 ТК РФ, это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всей смены независимо от ее продолжительности или более четырех часов подряд.

Поздний приход к началу дня или после обеда – это нарушение трудовой дисциплины, за которое положено взыскание. Процедура его применения проста, но именно в ней работодатель чаще всего совершает ошибки и нарушает права сотрудников.