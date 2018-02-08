Поношенные джинсы Мединского стали экспонатом петербургского музея

В музее соцбыта в Петербурге 8 февраля открылась выставка «Джинсы как культ», на которой покажут брюки и куртки известных российских музыкантов, актеров и деятелей культуры.

Среди экспонатов — бывшая одежда министра культуры Владимира Мединского, Сергея Шнурова, Noize MC, Udo Dirkschneider, Дианы Арбениной, Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Земфиры, Никиты Михалкова, Михаила Шемякина и многих других.

На выставке также можно будет увидеть джинсовую куртку поэта Иосифа Бродского, которую он в начале 80-х отдал московскому поэту Юрию Кублановскому.

В музее считают, что у каждого есть своя история, связанная с джинсами: в эпоху СССР этот предмет гардероба считали дефицитом и ярким символом, вокруг которого объединилось практически все население огромной страны.