Поношенные джинсы Мединского стали экспонатом петербургского музея

В музее соцбыта в Петербурге 8 февраля открылась выставка «Джинсы как культ», на которой покажут брюки и куртки известных российских музыкантов, актеров и деятелей культуры. 

Среди экспонатов — бывшая одежда министра культуры Владимира Мединского, Сергея Шнурова, Noize MC, Udo Dirkschneider, Дианы Арбениной, Андрея Макаревича, Александра Розенбаума, Земфиры, Никиты Михалкова, Михаила Шемякина и многих других.

На выставке также можно будет увидеть джинсовую куртку поэта Иосифа Бродского, которую он в начале 80-х отдал московскому поэту Юрию Кублановскому. 

В музее считают, что у каждого есть своя история, связанная с джинсами: в эпоху СССР этот предмет гардероба считали дефицитом и ярким символом, вокруг которого объединилось практически все население огромной страны.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: Ася Алисултанова
Опубликовано:
Дата события:
Люди: Владимир Мединский
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также