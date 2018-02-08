Главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет остаток февраля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на остаток зимы на своей странице в Facebook. По его словам, на этой неделе жителей Петербурга ждет самая холодная ночь этого сезона: в пятницу, 9 февраля, температура может опуститься до −15 градусов.

В целом характер погоды до конца этой недели не изменится, дневная температура будет держаться на уровне около −5 градусов. Синоптик отказывается дать более подробный прогноз на остаток февраля, однако предполагает, что сильных морозов горожанам ждать не стоит. «Совсем недавно был февраль 2011 года, когда после очень теплой первой декады наступили сильные морозы, связанные с арктическим вторжением холодного воздуха. И температура −20...-25 градусов держалась всю вторую декаду. Сейчас такого не ожидается по прогнозам, краткосрочному и долгосрочному, но это же природа», — сообщил он.

По словам Колесова, во второй половине месяца в городе ожидается антициклон, поэтому вероятность кратковременного понижения ночью до −20 градусов сохраняется. Более точные прогнозы сейчас дать невозможно, заявил метеоролог. Он также добавил, что со второй половины февраля число солнечных дней в Петербурге будет расти.

Ранее чиновники Смольного пообещали очистить город от снега к понедельнику. Предприимчивые петербуржцы тем временем предлагают свои услуги по очистке машин от снега на «Авито». В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.

По материалам «ДП»

Фото: @katka_kazakova

