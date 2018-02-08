Чиновники пообещали очистить Петербург от снега к понедельнику

Глава комитета по благоустройству Смольного Владимир Рублевский публично пообещал, стоя на углу Литейного и улицы Некрасова, что город очистят от снега к понедельнику. По словам Рублевского, в первую очередь работники и техника очистят главные магистрали и набережные. «На сегодняшний день с начала зимы мы вывезли более 1 млн кубических метров снега, — заявил он. — Эту работу будем продолжать. Снег нам еще обещают — завтра небольшой, послезавтра небольшой. Тем не менее, будем работать, и я думаю, что к понедельнику картина в городе будет совершенно другая. Мы максимально всё вывезем».

Предприимчивые петербуржцы тем временем предлагают свои услуги по очистке машин от снега на «Авито». Метеорологи пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели. В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.

По материалам «Фонтанки»

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