Петербуржцы вытащили ребенка из Дудергофского канала, отогрели его и отвезли к родителям

В Петербурге 6 февраля трое человек вытащили из Дудергофского канала 10-летнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Одним из тех, кто спас ребенка стал Денис Лукашов. Петербуржец отогрел мальчика и отвез его домой к родителям. Лукашов также сообщил о судьбе ребенка по телефону «112». Он также намерен прийти в полицию, чтобы рассказать свою версию событий.

Сам ребенок рассказал, что его столкнул с моста незнакомый мужчина. При этом мальчик не смог объяснить почему незнакомец это сделал, а также не смог вспомнить его внешность.

В ГУ МВД «Росбалту» подтвердили, что ребенок дома. По информации издания, в полиции будут решать вопрос о поощрении спасшего мальчика петербуржца.