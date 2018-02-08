Почему в Петербурге так много ДТП и что с этим делать — отвечает урбанист

Почему изменения Петербурга не идут ему на пользу

В нашей стране практикуется другой подход – теоретический. Это не обязательно значит, что проектирование основывается только на гипотезах, хотя бывает и так: при строительстве тех же «краба» и «креветки» считали, что пешеходные переходы, не пересекающиеся с автомобилями, безопаснее, а еще так можно убрать светофор, и сразу исчезнут пробки. Эти выводы могут казаться правильными, но из международной практики видно, что они ошибочны.

Теоретических подход – это, прежде всего, применение старых моделей проектирования в современных, не всегда подходящих условиях. Еще одна ошибка метода: считать, что поведение человека остается тем же после изменения геометрии улиц. Именно поэтому на наших дорогах можно развить скорость в два раза превышающую ту, что указана на знаках, и практически нет функционального зонирования.

Причины ДТП в Петербурге

Я долго изучал безопасность улиц – и для работы, и в свободное время. Для меня очевидно, что петербургские проектировщики (как и их коллеги из других городов России) не учитывают данные, хотя их очень много. Например, недавно на сайте stat.gibdd.ru появилась функция выкачки информации. Покопавшись в ней, я отобрал ДТП с пешеходами и сделал пробную визуализацию в виде «линии времени» – то есть точки происшествий появляются на карте в хронологическом порядке. Схема оказалась популярна, подобного еще никто не видел. По этому же принципу я сделал карту всего города и продолжаю ее развивать в рамках проекта SeizetheData. Из этой работы я сделал несколько выводов.

Во-первых, сами данные явно не приспособлены к выгрузке, а геолокации часто заполняются неточно или номинально – просто, чтобы прикрепиться к системе. Мне пришлось получать координаты программно, с помощью скриптов.

Во-вторых, стало ясно, что ДТП происходят в первую очередь там, где не хватает переходов, а также там, где парковка мешает обзору. Что с этим делать? Выделять парковочные места минимум в пяти метрах от «зебры», прокладывать переходы с учетом статистики, выделять их бордюрами и прямым освещением, чтобы было видно пешеходов, а не только мигающие знаки.