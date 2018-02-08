Почему в Петербурге так много ДТП и что с этим делать — отвечает урбанист
Автор анимированной карты петербургских ДТП Данила Горохов написал для нас колонку о том, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать.
Безопасен ли Петербург
Урбанистика становится все более популярной – из-за этого мы регулярно видим в СМИ новости о том, что наши города теперь безопасны. В них появляются светофоры, мигающие знаки, светящиеся приспособления, похожие на мечи из «Звездных войн», пресловутые заборы, которые, на самом деле, только сильнее калечат пешеходов при аварии. В это же время власти продолжают строить подземные и наземные переходы, в числе которых, например, печально известные «краб» и «креветка».
Но количество сводок о погибших остается на том же уровне – к мировым тенденциям vision zero, то есть нулевой смертности на улицах, нам все еще очень далеко. И это говорит о том, что выбранный нами подход – неверный.
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Переход-«креветка» на проспекте Славы. Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс
Как меняют города
Пути преобразования улиц два: практический и теоретический. В первом случае создается пробная версия инфраструктуры, собираются данные, оцениваются изменения и их целесообразность. Так было, например, при создании пешеходной зоны на Таймс-сквер. Администрация Нью-Йорка решила закрыть ее для машин на шесть месяцев и посмотреть, что станет с потоками транспорта и людей. Ученые собрали огромное количество данных, провели опросы и пришли к выводу, что проблема напряженного движения исчезла, автомобили распределились по прилегающим улицам, а для пешеходов появилось просторное и интересное пространство – их на этой площади всегда было много, но они были вынуждены ютиться на узких тротуарах. Это предельно простой и прозрачный метод.
Почему изменения Петербурга не идут ему на пользу
В нашей стране практикуется другой подход – теоретический. Это не обязательно значит, что проектирование основывается только на гипотезах, хотя бывает и так: при строительстве тех же «краба» и «креветки» считали, что пешеходные переходы, не пересекающиеся с автомобилями, безопаснее, а еще так можно убрать светофор, и сразу исчезнут пробки. Эти выводы могут казаться правильными, но из международной практики видно, что они ошибочны.
Теоретических подход – это, прежде всего, применение старых моделей проектирования в современных, не всегда подходящих условиях. Еще одна ошибка метода: считать, что поведение человека остается тем же после изменения геометрии улиц. Именно поэтому на наших дорогах можно развить скорость в два раза превышающую ту, что указана на знаках, и практически нет функционального зонирования.
Причины ДТП в Петербурге
Я долго изучал безопасность улиц – и для работы, и в свободное время. Для меня очевидно, что петербургские проектировщики (как и их коллеги из других городов России) не учитывают данные, хотя их очень много. Например, недавно на сайте stat.gibdd.ru появилась функция выкачки информации. Покопавшись в ней, я отобрал ДТП с пешеходами и сделал пробную визуализацию в виде «линии времени» – то есть точки происшествий появляются на карте в хронологическом порядке. Схема оказалась популярна, подобного еще никто не видел. По этому же принципу я сделал карту всего города и продолжаю ее развивать в рамках проекта SeizetheData. Из этой работы я сделал несколько выводов.
Во-первых, сами данные явно не приспособлены к выгрузке, а геолокации часто заполняются неточно или номинально – просто, чтобы прикрепиться к системе. Мне пришлось получать координаты программно, с помощью скриптов.
Во-вторых, стало ясно, что ДТП происходят в первую очередь там, где не хватает переходов, а также там, где парковка мешает обзору. Что с этим делать? Выделять парковочные места минимум в пяти метрах от «зебры», прокладывать переходы с учетом статистики, выделять их бордюрами и прямым освещением, чтобы было видно пешеходов, а не только мигающие знаки.
Помимо работы с данными, я участвовал в проекте «Твой бюджет» в Московском районе, где продвигал идею создания безопасного пешеходного перехода на месте существующего. Инициативу поддержала администрация, но отверг комитет по развитию транспорта, ссылаясь на несоответствие нормативам и нецелесообразность. То есть, по их мнению, переход, на котором не видно людей, а автомобили едут со скоростью до 70 км/ч и не тормозят, пытаясь проскочить – это нормально. Такое отношение точно надо менять, если мы хотим развивать город.
Что нужно сделать в первую очередь
Одна из первых задач – снабдить инспекторов точными GPS метками (например, в этом году выходят масс-маркет GPS чипы с точностью до 30 см) для регистрации места ДТП, это поможет нам лучше понять, где допущены ошибки. Пока все результаты анализа, к сожалению, приблизительные.
И, конечно, нам нужно выстроить схему работы ГИБДД и комитета по развитию транспортной инфраструктуры так, чтобы данные собирались и интерпретировались, к этому привлекались эксперты и петербуржцы. Тогда город может стать безопаснее для всех, вне зависимости от типа передвижения, ведь именно ценность жизни каждого – один из главных показателей современного мегаполиса.
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