Фото дня: график с информацией о количестве осадков в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов опубликовал график с информацией о количестве снега, выпавшего в городе с 3 по 5 февраля. Из картинки следует, что 5 февраля в Петербурге выпало больше осадков, чем в Москве.

За дни снегопада в городе выпало около 50 сантиметров снега. С начала зимнего сезона этот показатель составил 125 сантиметров.