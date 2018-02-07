Фото дня: график с информацией о количестве осадков в Петербурге
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов опубликовал график с информацией о количестве снега, выпавшего в городе с 3 по 5 февраля. Из картинки следует, что 5 февраля в Петербурге выпало больше осадков, чем в Москве.
За дни снегопада в городе выпало около 50 сантиметров снега. С начала зимнего сезона этот показатель составил 125 сантиметров.
Петербургские метеорологи тем временем пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели. В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.
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