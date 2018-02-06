Петербуржцы делятся фотографиями «диких» февральских сосулек

Петербуржцы делятся снимками огромных сосулек, которые свисают с домов и балконов зданий в разных районах города. «Ледяные украшения» на некоторых фотографиях выглядят поистине устрашающе. Напоминаем, что Комитет по благоустройству Петербурга запустил горячую линию по уборке города. Пожаловаться на сосульки и снег можно круглосуточно по телефону 576-14-83.

Петербургские метеорологи тем временем пообещали, что снежная морозная погода задержится в Петербурге до конца этой недели. В понедельник из-за мощного снегопада на дорогах города образовались сильнейшие заторы. В некоторых районах снегоуборочная техника буквально не выдержала, а на борьбу со стихией даже вышел «сам» Петр I. Роструд официально напомнил о том, что сотрудник имеет право опаздывать на работу из-за непогоды.