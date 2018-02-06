Руферы проверили защиту Московского вокзала от террористов

Петербургские руферы забрались на крышу Московского вокзала и опубликовали видео с панорамой центра города. Молодые люди хотели таким образом проверить степень защищенности вокзала от нападения террористов.

На кадрах молодой человек и девушка проходят через пост охраны, выкладывая сумки на ленту рентген-аппарата, а потом направляются во внутренний двор вокзала, где беспрепятственно забираются на строительные леса, фотографируются на фоне надписи «Московский вокзал» и по строительным конструкциям взбираются на вершину строения.

Руферы отмечают, что не встретили на своем пути ни строителей, ни охраны и дошли до башни беспрепятственно. «Безопасность здания оставляет желать лучшего. По сути, территория вокзала по-прежнему остается проходным двором, а деньги, потраченные на обеспечение ее безопасности, не принесли желаемого результата, создав лишь имитацию борьбы с угрозой», — указывают петербуржцы.

Ранее на Youtube-канале Urban Dreams опубликовали видео, на котором двое руферов из Петербурга залезли на арку Главпочтамта и спели для горожан.

По материалам «ДП»