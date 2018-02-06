Под Петербургом ограничили движение из-за угрозы наводнения в Колпине

В Колпине готовятся к наводнению из-за подъема воды в Неве. Как сообщает пресс-служба администрации Колпинского района, он превысил критическую отметку 420 см, перекрывают Загородную улицу. По словам местных жителей, движение транспорта, в том числе общественного, закрыли с утра.

Загородная улица в городе Колпино является одной из важных магистралей, которая связывает город и трассу с дорогой на Петербург. Таким образом, для выезда в город остается только Софийский путепровод. В конце января затопило еще один пригород Петербурга — в поселке Усть-Ижора из-за вышедшей из берегов Невы оказалась затоплена Нижняя Ижорская улица.

По материалам «ДП»