Фото дня: Петр I чистит снег на Дворцовой площади

Кажется, что на борьбу с мощным снегопадом, который настиг Петербург, вышли все: от «уставшей» снегоуборочной техники до Петра I. Фотографию «императора», взявшегося за лопату на Дворцовой площади, опубликовало издание «Фонтанка».

Напомним, из-за стихии в городе собрались 9-балльные пробки, а число аварий на дорогах увеличилось в разы. Также были отменены рейсы из Москвы в Петербург. Тем не менее, горожане любовались белоснежными видами города и делились снимками снегопада в Instagram.