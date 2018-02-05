В Петербурге стартуют съемки ремейка американского сериала «Хорошая жена» с Александром Домогаровым

Телеканал НТВ объявил о запуске съемок сериала «Хорошая жена», адаптации одноименного американского сериала. Главные роли сыграют Александра Урсуляк, Дмитрий Миллер и Александр Домогаров.

Местом действия станет Петербург. Прокурор Ленобласти по имени Петр Филиппов (его играет Домогаров) окажется в центре нескольких громких скандалов. Его жена Алиса (Александра Урсуляк) теперь должна сама обеспечивать всю семью, для чего она возвращается к адвокатской карьере и идет работать в фирму своего университетского друга (Виталий Калинин). Заодно Алисе, как сказано в синопсисе, придётся переехать с детьми «в простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера».

В проекте, над которым работает режиссер Станислав Либин, будет 20 эпизодов. На телеканале «Фонтанке» сообщили, что шоу покажут «в следующем сезоне», то есть в интервале с сентября по май 2018 года.

Оригинальный американский сериал The Good Wife получил свыше 30 наград, в том числе «Золотой глобус». Он выходил на CBS с 2009 по 2016 годы, главную роль исполняла Джулианна Маргулис. Проект оказался настолько успешным, что канал запустил спин-офф «Хорошая борьба», который идет по настоящее время. Кроме того, была выпущена южнокорейская версия сериала под названием «Дорама хорошая жена».

По материалам «Фонтанки»