Фоторепортаж: как Петербург накрыл мощный (и очень красивый!) снегопад
Минувшим днем на Петербург обрушился мощный снегопад, который парализовал движение транспорта в городе. Осадки также привели к задержке рейсов из столицы. Тем не менее, для многих снегопад стал приятным сюрпризом в выходной день: горожане любуются по-настоящему зимней погодой и выкладывают фотографии в сеть.
Московская метель добралась вчера до нас. А сегодня на дорогах 😬😬😬 . У меня возникла пара заметок после онлайн покупок: 1. Смотрю я у модных блоггеров наводки, где что купить. Написано например на свитере "h&m". Ничего так свитер, на людях смотрится хорошо. . Иду в магазин👌. Вижу рыхлые тряпочки из синтетики с широкой горловиной🙄. Мне их даже трогать не хочется, а померить тем более😬 Вопрос: Где спрашивается они берут эти приличные на фотографиях свитеры? . и 2. Очень полезно перед тем как отправится в обычный магазин изучить Али. Сразу становится понятно откуда эти тряпочки из синтетики правда по двойной цене - вопросов не возникает😜 . У вас не складывается ощущения, что где-то всё таки дурят нашего брата😂? . . . #янемодныйблогер #гдеденьгизин #spb_petersburg
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.