Фоторепортаж: как Петербург накрыл мощный (и очень красивый!) снегопад

Минувшим днем на Петербург обрушился мощный снегопад, который парализовал движение транспорта в городе. Осадки также привели к задержке рейсов из столицы. Тем не менее, для многих снегопад стал приятным сюрпризом в выходной день: горожане любуются по-настоящему зимней погодой и выкладывают фотографии в сеть.