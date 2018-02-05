Спасатели предупреждают об усилении ветра в Петербурге

Об усилении ветра предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.

Как сообщает пресс-служба ведомства 5 февраля, по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в первой половине дня на высоте 25 метров и в прибрежных районах ожидается усиление северного, северо-восточного ветра. Его скорость составит 12-14 м/с.

Днем в городе -3...-5 градусов.

Ночью в городе прошел мощный снегопад, из-за которого на дорогах образовались 9-балльные пробки.

По материалам «Фонтанки»