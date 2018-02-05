Петербург встал в 9-балльные пробки из-за ночного снегопада

Петербургские автомобилисты утром 5 февраля стоят в 9-балльных пробках, тогда как обычно в этом время пробки оцениваются в 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс» о заторах на дорогах.

Пробки начали выстраиваться с раннего утра. Вот только наиболее крупные из них: — в 8:30 пробка длиной 7 километров образовалась на проспекте Народного Ополчения, от улицы Генерала Симоняка до Краснопутиловской улицы. В ней можно потерять 1 час 20 минут, что на 45 минут больше обычного. В то же время встали Народная улица, Володарский мост, Ивановская улица, Невский путепровод, от проспекта Большевиков до Софийской улицы. Там расстояние 4,7 км займет 54 минуты вместо привычных 30 минут. — в 8:36 уже было не протолкнуться на Пулковском шоссе, от мемориального комплекса Пулковский Рубеж до КАД. В пробке длиной 5.5 км можно потерять 42 минуты, что на 29 минут больше обычного.

Немногим менее длинная пробка, в 5,1 км, образовалась на Петергофском шоссе и проспекте Стачек, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Автомобилисты тратят на путь 52 минуты, что на 26 минут больше обычного. Внутренняя сторона КАД в это время уже стояла в пробке 8:36 км. Затор растянулся от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. На преодоление 7,5 км автомобилистам требовались 36 минут вместо обычных 13 минут. — в 8:54 был серьезно затруднен проезд по Колтушскому шоссе, проспекту Косыгина и Заневскому, от КАД до Новочеркасского проспекта. В пробке длиной 7.7 км можно потерять 1 час 2 минуты, что на 20 минут больше обычного. На Дороге жизни, от Александровской улицы до поста ГИБДД, в пробке длиной 6.5 км можно потерять 32 минуты вместо 12. Затор длиной 7,3 км — на Витебском проспекте, от Петербургского шоссе до КАД. Расстояние занимает 1 час 32 минуты.

в 9:09 в Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она зафиксирована аналитиками на Московском шоссе, от АЗС «Газпромнефть» до Дунайского проспекта. Длина пробки составляет 11.2 км. — в 9:12 затор длиной 2,6 км образовался на Токсовском шоссе, от остановки Токсовское шоссе до КАД. В нем можно потерять 1 час 14 минут, что на 32 минуты больше обычного. В то же время стоит Московское шоссе, от АЗС Газпромнефть до Витебского проспекта. Автомобилисты тратят на 7,8 км 38 минут, что на 25 минут больше обычного. Четыре километра на проспекте Стачек и Старо-Петергофском проспекте, от Комсомольской площади до Ново-Калинкиного моста отнимают 37 минут. — в 9:15 неожиданно плотное движение отмечается на проспекте Обуховской Обороны. Загруженность магистрали из центра составляет 5 баллов, что на 3 балла выше обычного. — в 9:21 также стоит Витебский проспект.

По материалам «ДП»