Видео: снежный Петербург с высоты птичьего полета

Команда запечатлела главные городские достопримечательности и просто улицы и мосты города. В частности, в объектив их камеры попали Казанский и Исаакиевский соборы, Эрмитаж, стадион на Крестовском острове и даже Лахта-Центр. «В середине января Питер наконец засыпало снегом и нам удалось показать самый красивый северный город в мире, укутанным снегом, с воздуха» – рассказывают создатели видео. Они также отмечают, что для большей зрелищности картинки, они увеличили разрешение съемки с 6К, которые были предусмотрены их камерой, до 8К.

Подобное видео с городом они снимали и в теплое время года.