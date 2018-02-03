Петербургский «Мост глупости» рассказал о водителях-бакланах и постоянно застревающих «Газелях»

– Каковы были ваши ощущения, когда «Газель» не прошла впервые? Как изменились ощущения с годами и «Газелями»?

– Первые застрявшие вызвали недоумение. Ведь тогда еще висела балка, об которую предварительно бился кузов въезжающего под мост автомобиля. Это не всегда помогало. Потом балку снесли. Потом повесили и снова снесли. Когда стали врезаться большегрузы, стало страшно за конструкцию моста.

Неравнодушные жители повесили на перилах уже всем известный баннер. «ОПАСНО! НИЗКИЙ МОСТ газель не проедет!» Но все равно, за несколько лет кто только не врезался, было даже по две машины за день! Сейчас задор от вида очередного недотепы сменился сочувствием к пострадавшему, так как предупреждающую балку давно перестали вешать и ситуация выглядит запущенной

– На каком языке ругаются водители «Газелей», когда им удается выбраться из салона под вами? Может быть, надо просто предупреждение перевести на какой-то другой язык?

– Все водители ругаются одинаковыми жестами. Недоуменно разводят руками, грустно собирают обломки. Что они при этом восклицают, не очень понятно. Предупреждение должно быть мультикультуральным, удар предупреждающей балкой по кабине.

– Что, кроме «Газелей», застревало под вами?

– Ох, кого я тут только не повидал. Помимо «Газелей», застревали: небольшие автобусы, большие автобусы (к сожалению с пострадавшими), очень полюбились мне грузовики Scania. Компания Scania даже выпустила заниженную городскую версию, об этом шутил Авторевю, но не уверен, что это поможет Scania. Был в числе застрявших даже эвакуатор с погруженной машиной.