В Пулково снизили цены на парковку

Напомним, паркинги в «Пулково» разделены на 4 зоны: Р1, Р2, Р3 и Р4. С февраля вводятся изменения стоимость в зонах P1 и P2.

На территории крытой парковки Р1 цена с четвертого дня использования снизится с 700 до 500 рублей в сутки. Тем временем парковка P2 (3 минуты от терминала) составит 100 рублей за 30 минут использования, а за час придется заплатить 200 рублей. Вместо прежних 150 и 250 рублей соответственно. Между долгосрочной парковкой P4 и терминалом каждые 15 минут также курсирует бесплатный автобус.

В пресс-службе аэропорта также добавляют, что для быстрой высадки или встречи пассажиров можно воспользоваться бесплатным временем проезда (15 минут) и подъехать сразу к термину аэропорта.

По материалам «ДП»