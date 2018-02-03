Массовое отключение света в Петербурге. Что произошло?

По сообщениям местных жителей, в четырех районах города оказались обесточены дома, светофоры, а также трамваи и троллейбусы перестали работать. Из-за перебоев с электричеством ненадолго закрывали станции метро «Автово» и «Кировский завод». То же произошло и с участком ЗСД. Его оператор, компания «Магистраль Северной столицы» подтвердил происходящее: «Нештатная ситуация зафиксирована в 8.07, отключены свет и табло переменной информации от Благодатной до Васильевского острова. Работаем с «Ленэнерго». При этом шлагбаумы и терминалы оплаты работают».

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил: «Первомайская ТЭЦ – там отключились два блока, Василеостровская ТЭЦ – там генератор отключился. И еще идут дополнения, информация только поступает. Причина и последствия уточняется, пока информация по двум ТЭЦ».

Тем временем местные жители начали сообщать о перебоях не только со светом, но также с водой и отоплением. В Минэнерго это также подтверждают: «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 300 МВт. Температура наружного воздуха -4ºС».