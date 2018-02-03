Массовое отключение света в Петербурге. Что произошло?
Замыкание на ТЭЦ-14 на Корабельной улице Петербурга оставило без электричества три района города. Обесточненными оказались дома в Кировском, Адмиралтейском и Московском районе. Также, отмечает МЧС, свет частично пропал в Василеостровском районе.
Очевидцы сообщили, что свет погас после взрыва на Первомайской ТЭЦ у станции Броневая. В 8:00 утра там наблюдали серию вспышек, а позже на ТЭЦ сработала аварийная защита. В Минэнерго добавили, что в городе свыше 100 тысяч человек остались без света.
По сообщениям местных жителей, в четырех районах города оказались обесточены дома, светофоры, а также трамваи и троллейбусы перестали работать. Из-за перебоев с электричеством ненадолго закрывали станции метро «Автово» и «Кировский завод». То же произошло и с участком ЗСД. Его оператор, компания «Магистраль Северной столицы» подтвердил происходящее: «Нештатная ситуация зафиксирована в 8.07, отключены свет и табло переменной информации от Благодатной до Васильевского острова. Работаем с «Ленэнерго». При этом шлагбаумы и терминалы оплаты работают».
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил: «Первомайская ТЭЦ – там отключились два блока, Василеостровская ТЭЦ – там генератор отключился. И еще идут дополнения, информация только поступает. Причина и последствия уточняется, пока информация по двум ТЭЦ».
Тем временем местные жители начали сообщать о перебоях не только со светом, но также с водой и отоплением. В Минэнерго это также подтверждают: «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 300 МВт. Температура наружного воздуха -4ºС».
И.о. пресс-секретаря «Адмиралтейских верфей» Елена Марьина сообщила: «Действительно, произошла авария на электространции. В течение часа не было электричества и всё было обесточено. Сейчас предприятие работает в штатном режиме».
К 11 часам «Ленэнерго» полностью восстановило электроснабжение на своих объектах в Адмиралтейском, Кировском и Василеостровском районах. Часть потребителей пока находится на резервной схеме, а часть уже получают электроэнергию в полном объеме, часть перевели на резервную схему. В связи с тем, что работы на самой ТЭЦ продолжаются, непосредственно её абоненты пока остаются без света.
По материалам «Фонтанки».
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