Куда можно пожаловаться на плохую уборку снега в Петербурге?

В ночь на пятницу, 2 февраля, Петербург накрыло мощным снегопадом, а из-за осадков во многих районах города было затруднено движение и водители стояли в пробках. Несмотря на то, что на ночную уборку улиц в городе вышли 800 спецмашин, многие горожане жалуются в сети о том, что улицы и дороги плохо убирают от накопившегося снега.

Пожаловаться на некачественную очистку территорий можно по горячей линии Комитета по благоустройству по номеру 576-14-83, также работает круглосуточная дежурная служба комитета: 314-60-13.