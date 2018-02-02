Петербургский ЖК с квартирой за 600 миллионов стал одной из самых дорогих новостроек в России

«Центр яхтенной жизни Санкт-Петербурга, пронизанный европейским духом мореплавания. Роскошный отдых на воде в 15 минутах от центра города, стоянка для судов от 6 до 35 метров с осадкой до 2,5 метров, полная инфраструктура и безопасность, а также высочайшие стандарты обслуживания», - говорится в описании строящегося дома.

На первом месте оказался жилой комплекс «Царев Сад» на Софийской набережной в Москве. Самая дорогая квартира площадью 826 квадратных метров там стоит 1, 53 миллиарда рублей. Жилье представляет собой двухуровневый пентхаус с видом на Кремль, а в распоряжении будущих хозяев будет спа-комплекс и фитнес-клуб.