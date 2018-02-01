В пятницу на Петербург обрушится мощный снегопад

Как сообщили 1 февраля в Гидрометеоцентре по Северо-Западу, в ночь на пятницу на Петербург обрушится сильный снегопад, который задержится до вечера. Из-за осадков ожидается осложнение обстановки на дорогах, возможно образование гололедицы и снежных накатов.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, на ночную уборку улиц в городе выйдут 800 спецмашин.

«Первостепенная задача – промести улицы, обеспечив беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Крупные магистрали техника будет проходить уступом в несколько машин, на тротуары выведут малогабаритные подметальные машины. Скользкие места дорожники обработают противогололедными материалами», — уточнили чиновники.

По материалам «Фонтанки»

Фото: @samsonova.elenaa

