Заброшенную территорию завода «Красный треугольник» хотят превратить в цветущий город-сад

Один из самых успешных петербургских архитекторов Евгений Герасимов предлагает создать город-сад на территории полуразрушенного завода «Красный треугольник». Об этом он рассказал нам в эксклюзивном интервью.

Подобную концепцию его архитектурное бюро предложило заказчику в лице Фонда имущества.

«Этот огромный квартал лишь тогда станет жизнеспособным организмом, когда получится сделать его полифункциональным. Нужны и офисы, и экологически чистые производства, и жилье, и школа с детскими садами, и музеи, и креативные пространства, которые уже есть здесь. Но ядром всей этой территории должен стать большой общедоступный парк», — считает архитектор.