Заброшенную территорию завода «Красный треугольник» хотят превратить в цветущий город-сад
Один из самых успешных петербургских архитекторов Евгений Герасимов предлагает создать город-сад на территории полуразрушенного завода «Красный треугольник». Об этом он рассказал нам в эксклюзивном интервью.
Подобную концепцию его архитектурное бюро предложило заказчику в лице Фонда имущества.
«Этот огромный квартал лишь тогда станет жизнеспособным организмом, когда получится сделать его полифункциональным. Нужны и офисы, и экологически чистые производства, и жилье, и школа с детскими садами, и музеи, и креативные пространства, которые уже есть здесь. Но ядром всей этой территории должен стать большой общедоступный парк», — считает архитектор.
Помимо этого Евгений Герасимов подготовил еще концепцию развития территорий заводов «Пластполимер» и «Химволокно», где еще с петровских времен располагались заводы и уцелело множество сооружений промышленной архитектуры. По его плану старые здания могут быть переделаны в школы, магазины и рестораны. «Стоит ограничиться максимум 12-этажными жилыми домами и создать полноценную городскую среду, соединив территории двух заводов пешеходным мостом», — добавил он.
Евгений Герасимов — заслуженный архитектор России, лауреат премий правительств России и Петербурга, обладатель золотой медали Международной ассоциации Союзов архитекторов. Среди проектов, реализованных архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», — комплексы «Невская ратуша», «Экспофорум», «Европа-Сити», «Царская столица», «Дом у моря», дома «Венеция», «Ковенский, 5», «Победы, 5», головной офис банка «Санкт-Петербург».
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