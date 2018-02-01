Скоро весна: В петербургском метро зацвели розы

На станции метро «Выборгская» зацвели первые цветы — роза, амариллис и спатифиллум. Об этом сообщает телеграм-канал «Протестный Петербург».

В оранжерее, которая находится в верхнем вестибюле станции, находятся 53 крупных и 100 небольших растений. Оранжерею создали одновременно с открытием станции в 1975 году.

Ранее петербургский метрополитен объявил об акции в честь Дня святого Валентина: там решили наградить пары, поженившиеся после знакомства в подземке.