Уикенд в Петербурге с 1 по 4 февраля

до 4 февраля парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца

Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»



Воскресенье – последний день работы проекта «Штурм Зимнего», который Эрмитаж подготовил к юбилею революции как непосредственный участник событий. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца – от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей. Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале – об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио- и видео- инсталляции.