Уикенд в Петербурге с 1 по 4 февраля
Фильмы «Тоня против всех», «Селфи» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – в прокате, спектакль по книге Эдуарда Кочергина в БДТ, а также несколько отличных вечеринок – как весело провести первые выходные февраля в городе.
с 1 февраля
К роли печально знаменитой фигуристки-реднека Тони Хардинг в искрометной черной комедии актрису Марго Робби готовила канадская хореограф Сара Кавахара, работавшая с олимпийскими чемпионами в парном катании Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Байопик основан на реальной истории: чтобы войти в Олимпийскую сборную и стать любимицей Америки, фигуристка Тони Хардинг готова на все: даже физическое устранение соперниц.
с 1 февраля
Фестивальный хайп в Торонто и ворох «Золотых глобусов» картине Мартина Макдоны (автор «Залечь на дно в Брюгге») о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия обеспечили фирменный мрачный комизм Фрэнсис Макдорманд и небывалое для современного беззубого Голливуда право режиссера полностью контролировать окончательный монтаж.
с 1 февраля
В референсах психодрамы Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева — «Исчезнувшая» Финчера, советская сказка «Тень» с Олегом Далем и классические мотивы романтизма — «черный человек», он же двойник-доппельгангер, занимает место писателя Богданова, героя Константина Хабенского.
с 1 февраля
История о маленьком человеке (буквальная — по сюжету из-за перенаселения планеты норвежские ученые придумали уменьшать людей) с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем претендовала на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
с 1 февраля
Ева Грин и Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать. Путешествую по Европе, сестры Эмили и Инес приезжают в уединенный отель – «самое прекрасное месте на свете». Здесь Эмили (Грин) хочет уйти из жизни, но поставленная перед фактом Инес (Викандер) не может смириться и принять ее странное решение.
1 февраля
20:00
кафе «Рубинштейн»
В четверг в кафе «Рубинштейн» искусствовед и художник Андрей Хлобыстин расскажет о своей книге «Шизореволюция», в которую вошли тексты, написанные им за последние 30 лет. В издании исследуются все важные феномены петербургской культуры конца 1980-х-1990-х: от Цоя и Курехина до рейвов.
1 февраля
20:00
Эрарта
Автор музыки к фильмам «Холодное лето пятьдесят третьего», «Михайло Ломоносов», «Остров» Владимир Мартынов выступит в четверг в Эрарте. На концерте композитор и пианист исполнит свое недавнее сочинение «Машина воспоминаний».
1 февраля
19:00
Музей Фаберже
В Музее Фаберже пройдет серия бесед, посвященных выставке «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Первую лекцию о русской эмиграции прочтет доцент Института истории СПбГУ Людмила Рябова: о Дягилеве, Нижинском, Баксте, Шаляпине и Шагале.
2 февраля
В пятницу стартует 11-ый фестиваль медиаискусства «Киберфест». Основной проект в этом году носит название «Прогноз погоды: цифровая облачность». Площадками смотра видео-, саунд- и нет-арта станут Анненкирхе, Академия имени Штиглица, Молодежный центр Эрмитажа и другие. Подробная программа здесь.
2 февраля
19:00
«Скороход»
В пятницу в «Скороходе» покажут постановку-копродукцию с «Таким театром» – адаптацию пьесы Стриндберга «Фрекен Жюли» . Ее режиссером стал Сергей Азеев (он играет Митьку в мюзикле ТЮЗа «Ленька Пантелеев»). В спектакле соединены драмтеатр и современная хореография.
2 февраля
23:55
«Гештальт»
Федор Крылов aka Kto DJ? запустил новую серию вечеринок «Патиап». На втором вечере, помимо самого диджея, выступят Dj Finn, Mironov, Bad Bonus и Dim Po.
2 февраля
23:55
Stackenschneider
Одна из крупнейших техно-коалиция России m_division готовится к празднованию своего дня рождения 10 февраля. Поэтому традиционная вечеринка Lena & The Gang трансформируется в официальное пре-пати. В лайн-апе – Anrilov (m_division – Москва), Lena Popova, Ivan Logos, Kobba.
2 февраля
23:55
Mosaique
В Mosaique на вечеринке Proximity в пятницу выступит музыкант и диджей из Минска – Iner. Компанию ему составят удмуртский селектор - Stiv Modest, участник проекта AMDJS – Feodor Allright и частый гость клуба – Smirnov.
3 февраля
20:00
«Upiter»
В субботу в клубе «Upiter» выступит DJ Vadim из Лондона, подписант лейблов Ninja Tune, BBE и собственного Jazz Fudge. Музыкант также известен по работе со Стиви Уандером, SBTRKT, Принсом, Public Enemy и другими. Локальная поддержка от представителя столичной промогруппы Trudebwoiz Cartel – Steppa Style и петербургской формация Anancy Sound.
3 февраля
20:00
Эрарта
Оркестр новой симфонической музыки Mooncake представит в субботу в Эрарте новую программу – «Концерт №2 для клеток мозга и Вселенной». В нее вошли композиции из готовящей пластинки бэнда, в том числе Flying High.
3 февраля
23:00
«Кузня»
В субботу в «Кузне» сыграет Дэниель «Red Rack'em» Берман — английский диджей и продюсер, владелец трех лейблов, ведущий радио-шоу, автор нескольких десятков пластинок, трех альбомов и еще полутора десятка ремиксов.
3 февраля
23:55
«Клуб»
В субботу в «Клубе» пройдет шоукейс лейбла bore hole, в котором примут участие его артисты и основатели. В программе – премьера лайва от Rites Of Passage, выступления Коли Шизова, Mike Btkn и других.
4 февраля
19:00
Вторая сцене БДТ (Каменоостровский театр)
В БДТ в воскресенье премьера спектакля по книге главного художника театра Эдуарда Кочергина. Его поставил режиссер-кукольник Евгений Ибрагимов вместе с художниками Дамиром Муратовым и Натальей Крутовой. В ролях – Тарас Бибич, Виктория Артюхова, Яна Савцикая, Сергей Стукалов, Антон Шварц и другие.
до 4 февраля
парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
Воскресенье – последний день работы проекта «Штурм Зимнего», который Эрмитаж подготовил к юбилею революции как непосредственный участник событий. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца – от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей. Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале – об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио- и видео- инсталляции.
до 4 февраля
парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
Еще одна часть революционного проекта, которая пробудет в Эрмитаже до 4 февраля (и это последний шанс ее увидеть!) – выставка «Октябрь в Зимнем». В экспозиции-реконструкции (и деконструкции мифа) рассказывается, как Эйзенштейн и Александров снимали в 1927 году фильм к десятилетию переворота. Сценарный план «Октября» менялся каждый день, а многие сцены не вошли в окончательный монтаж.
до 4 февраля
Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца
В Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца заканчивается выставка-оммаж итальянскому архитектору Кваренги, по проекту которого в Петербурге возвели здание Академии наук, Нарвские ворота и Смольный институт. В экспозицию вошли графика зодчего и чертежи несохранившихся домов.
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