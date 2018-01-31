Футбольные фанаты остановили движение поездов в новом комиксе петербургской подземки
Петербургский метрополитен совместно с художником Ильей Тихомировым выпустил четвертый комикс про оставленные вещи на территории подземки.
На этот раз футбольные фанаты,отмечающие победу в матче с москвичами оставили на платформе бутылку в пакете, из-за которой (бесхозный предмет) сотрудникам петербургского метро пришлось закрыть станцию.
Таким образом, метрополитен просит пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи.
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