Футбольные фанаты остановили движение поездов в новом комиксе петербургской подземки

Петербургский метрополитен совместно с художником Ильей Тихомировым выпустил четвертый комикс про оставленные вещи на территории подземки.

На этот раз футбольные фанаты,отмечающие победу в матче с москвичами оставили на платформе бутылку в пакете, из-за которой (бесхозный предмет) сотрудникам петербургского метро пришлось закрыть станцию.

Таким образом, метрополитен просит пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи.

Предыдущие комиксы можно посмотреть здесь, здесь и здесь.