В среду в Петербург вернутся мороз и гололедица

Синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждают горожан о том, что завтра, 31 января, в Петербург придут морозы с гололедицей.

Ночью местами пройдет несильный снег, днем практически без осадков, столбик термометра опустится до минус 8-10 градусов, днем температура воздуха составит -7... -9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться до 755 мм рт. ст.

В ночь с 30 на 31 января жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние и лунное затмение.