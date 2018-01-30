В мае в Петербурге заработают сразу пять новых станций метро

Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в конце апреля откроют для пассажиров и болельщиков в рамках первого тестового матча к ЧМ-2018 («Зенит» — ЦСКА), заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Чиновник добавил, что до конца февраля стадион «Санкт-Петербург» передадут в управление футбольному клубу «Зенит».

«Мы прошли испытание Кубком конфедераций. Главный объект Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года готов. До конца февраля стадион передадут в концессию «Зенита», — заявил Албин во время визита совместной делегации ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов предстоящего чемпионата мира.

Всего к маю в Петербурге заработают сразу пять новых станций метро. Их открытие приурочено к проведению мундиаля. В непосредственной близости к стадиону находятся две новые станции — «Беговая» и «Новокрестовская», они дополнят Невско-Василеостровскую линию метро. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» (Южная) образуют Фрунзенский радиус.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Петербурге состоятся четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и встреча за третье место.

По материалам «ДП»