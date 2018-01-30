Петербургские руферы спели для горожан с арки Главпочтамта

 

На Youtube-канале Urban Dreams опубликовали видео, на котором двое руферов из Петербурга залезли на арку Главпочтамта и спели для горожан. 

Молодой человек и рыжеволосая девушка вооружились мегафоном и устроили импровизированный концерт. «Своей акцией руферы хотели подарить людям частичку праздничного настроения, показать, что радость и умиление порой могут доставлять совсем необычные, но от этого не менее красивые и захватывающие вещи», — говорится в описании ролика. 


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