Петербургские руферы спели для горожан с арки Главпочтамта

На Youtube-канале Urban Dreams опубликовали видео, на котором двое руферов из Петербурга залезли на арку Главпочтамта и спели для горожан.

Молодой человек и рыжеволосая девушка вооружились мегафоном и устроили импровизированный концерт. «Своей акцией руферы хотели подарить людям частичку праздничного настроения, показать, что радость и умиление порой могут доставлять совсем необычные, но от этого не менее красивые и захватывающие вещи», — говорится в описании ролика.