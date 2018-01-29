В Ленобласти открылся музей прорыва блокады, где посетители перемещаются по траншеям

В Кировске открылся музей-панорама «Прорыв», где воссоздана атмосфера одного из эпизодов боя на Невском пятачке во время операции «Искра». Экспозиции разделены на два зала: в первом, с мультимедийным оборудованием, посетители могут узнать об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе.

Во втором зале с помощью технологии 3D-мэппинга, световых и видео инсталляций воссоздана картина событий, которые разворачивались 13 января 1943 года (второй день операции «Искра»). Для его оформления были использованы техника, боеприпасы, оружие и личные вещи, которые были найдены участниками поисковых отрядов на местах боев. Чтобы осмотреть понораму, посетитель должен перемещаться по траншеям.