В Ботсаду им. Петра Великого зацвел японский банан, давший имя поэту Басё

  • Японский текстильный банан

  • Скульптура Басё

В Ботаническом саду имени Петра Великого зацвел японский текстильный банан. Растение известно на весь мир благодаря стихотворениям японского поэта Басё.

Поэт так полюбил его, что взял себе псевдоним — банан (яп. basjoo), а свой дом  он называл «обителью бананового листа», сообщается в группе учреждения «ВКонтакте»

Петербуржцы смогут полюбоваться экзотическим растением, у которого появился цветок, в субтропической оранжерее №1.

Фото: vk.com/botsad_spb


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