В Ботсаду им. Петра Великого зацвел японский банан, давший имя поэту Басё

В Ботаническом саду имени Петра Великого зацвел японский текстильный банан. Растение известно на весь мир благодаря стихотворениям японского поэта Басё.

Поэт так полюбил его, что взял себе псевдоним — банан (яп. basjoo), а свой дом он называл «обителью бананового листа», сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

Петербуржцы смогут полюбоваться экзотическим растением, у которого появился цветок, в субтропической оранжерее №1.

Фото: vk.com/botsad_spb