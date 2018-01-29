Новая неделя в Петербурге начнется со снегопада и гололеда
Рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада и гололедицы. Это следует из прогноза «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до минус 2 градусов, атмосферное давление пониженное. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 4-9 м/с. На протяжении дня синоптики обещают небольшой снег.
По материалам «ДП»
Фото: @saintpgo
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