В Петербурге одновременно эвакуируют восемь торговых центров
Очевидцы сообщают об эвакуации семи гипермаркетов в Петербурге. К «Меге Дыбенко», «Охта Моллу» и «Рио» вечером 28 января добавились ТРК «Радуга», ТЦ «Июнь», «Европолис», ТРК «Континент», «Сити Молл» и «Великан парк».
Посетители торговых центров жалуются на пробки на парковках торговых центров. О причинах эвакуации не сообщается.
В субботу, 27 января, вымогатели связывались с владельцами торговых центров Петербурга. Они требовали по миллиону рублей с каждого, иначе их магазины «получат звонок о заложенной бомбе». В случае отказа они отметили, что торговые центры ждут первые эвакуации, после которых стоимость отступных вырастет вдвое. При звонке в полицию они обещали применить те же меры. Важно отметить, что деньги злоумышленники требовали переводить в криптовалюты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.