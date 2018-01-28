В Петербурге одновременно эвакуируют восемь торговых центров

Посетители торговых центров жалуются на пробки на парковках торговых центров. О причинах эвакуации не сообщается.

В субботу, 27 января, вымогатели связывались с владельцами торговых центров Петербурга. Они требовали по миллиону рублей с каждого, иначе их магазины «получат звонок о заложенной бомбе». В случае отказа они отметили, что торговые центры ждут первые эвакуации, после которых стоимость отступных вырастет вдвое. При звонке в полицию они обещали применить те же меры. Важно отметить, что деньги злоумышленники требовали переводить в криптовалюты.