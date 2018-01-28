В парках Петербурга без предупреждения отменили салюты в честь дня снятия блокады
Горожан не предупредили об отмене салютов в честь дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Пресс-служба Западного военного округа отмечала, что праздничные залпы пройдут в четырех местах: Большом пляже Петропавловской крепости, парке Победы, парке 300-летия Петербурга и Пискаревском парке. Ожидалось до 3100 выстрелов по всему городу, однако перед вечерним салютом в 21:00 военные перенесли большую часть залповых установок на Петропавловской пляж. Это было сделано для большей зрелищности происходящего. В итоге в центре города установили 12 валютных установок, а еще 8 отправили в Пискаревский парк.
Салют на двух оставшихся площадках – парках Победы и 300-летия Петербурга – был отменен, однако горожан об этом предупредить забыли.
✔"Всяк кулик хвалит своё болото" гласит народная поговорка. Хотела и я сегодня похвалить свое любимое "болото", да повода не получилось. ✔Сегодня в честь 74 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады должен был состояться праздничный салют. СМИ сообщили о 4 площадках для запуска салютов, в том числе значился и парк 300-летия СПб. К назначенному времени парк и Яхтенный мост (с которого предполагался отличный вид) заполнились людьми, в большинстве своем семьи с детьми. "Отличная ведь возможность! Не надо ехать в центр, толкаться в пробках, вышел в парк и вот нам радость". Так подумали все мы и так же вместе не понимали, почему этого салюта все нет и нет. Уже 21.00, отлично слышны залпы у Петропавловской крепости, а у нас тишина... В общем, простояли мы еще минут 20 на ледяном ветру и потопали в сторону дома. Мост опустел, видно было как и из парка тянулись вереницы людей... Странная какая-то история... Но ощущения не очень... Салюта так и не было.
«Салют в парке Победы не состоялся. Пришли тысячи людей, среди них ветераны, пенсионеры, много детей и подростков. Однако салюта не было, как и никакой информации о нем. О каком патриотизме может идти речь, если людей просто обманули», – рассказали очевидцы «Фонтанке».
Тем временем на Марсовом поле проходила реконструкция Победного салюта. Однако, как рассказали очевидцы, в одной из пушек разорвался снаряд, а запускавший его пушкарь пострадал. Организаторы проекта, в свою очередь, утверждают, что раненых нет.
Также горожане писали в социальных сетях об остатках снарядов, которые сыпались на головы зрителей во время салюта на Петропавловской крепости: «На территории самой Петропавловки на людей падали огромные осколки, был дым, из-за которого почти ничего не было видно вокруг, пыль или какой-то песок».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.