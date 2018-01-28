В парках Петербурга без предупреждения отменили салюты в честь дня снятия блокады

«Салют в парке Победы не состоялся. Пришли тысячи людей, среди них ветераны, пенсионеры, много детей и подростков. Однако салюта не было, как и никакой информации о нем. О каком патриотизме может идти речь, если людей просто обманули», – рассказали очевидцы «Фонтанке».

Тем временем на Марсовом поле проходила реконструкция Победного салюта. Однако, как рассказали очевидцы, в одной из пушек разорвался снаряд, а запускавший его пушкарь пострадал. Организаторы проекта, в свою очередь, утверждают, что раненых нет.

Также горожане писали в социальных сетях об остатках снарядов, которые сыпались на головы зрителей во время салюта на Петропавловской крепости: «На территории самой Петропавловки на людей падали огромные осколки, был дым, из-за которого почти ничего не было видно вокруг, пыль или какой-то песок».