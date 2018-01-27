День снятия блокады Ленинграда отметят памятными мероприятиями по всему городу

В полдень на Дворцовой площади состоится парад ретро-автомобилей. После сбора у Эрмитажа они направятся в сторону Марсового поля, где станут частью экспозиции. В это же время пройдет акция памяти «Блокадный хлеб», участники которой смогут узнать вкус блокадного хлеба – его испекут по рецепту 1941 года на хлебозаводе в Московском районе, который работал еще в годы блокады. Акцию устраивают на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда.

В 21:00 в городе запустят праздничный салют. В его запуски примет участие Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа, всего более 500 военнослужащих. Запуски произведут из 12 пушек образца 1944-1945 годов, однако используют не настоящие снаряды, а пиротехнику.

Традиционно 27 января в Петербурге проходит памятная акция жертв блокады «Свеча в окне». Она пройдет на Соборной площади в Петропавловской площади в 19:00. О днях осады города напомнят запуском в небо 900 белых и 900 черных воздушных шаров.

Напомним, «Собака.ru» совместно с социальной сетью «ВКонтакте» запустила проект #блокадные портреты.