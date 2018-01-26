В Ленинградском зоопарке не будут будить сурков в День сурка

Сотрудники Ленинградского зоопарка не будут будить сурков ради праздника День сурка, который состоится 2 февраля. Об этом сообщает «Карповка».

Это связано с тем, что животные живут по собственным биологическим ритмам и на данный момент находятся в спячке, из которой выйдут весной ((климатической, а не календарной). Зверьки смогут обзавестись потомством, только в случае если их естественный ритм не будет нарушен.