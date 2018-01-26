В небо Петербурга в годовщину снятия блокады запустят 900 белых и 900 черных шаров

27 января, в 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет акция памяти «Блокадный свет», в рамках которой петербургские студенты запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, символизирующих количество блокадных дней и ночей.

Акция начнется в 20:00 у Петропавловской крепости. Напомним, С 25 по 29 января в пяти кинотеатрах города можно будет бесплатно увидеть фильмы о блокаде Ленинграда.

С 25 по 27 января в Театре музыкальной комедии в 11:00 и 13:30 также будут проходить бесплатные концерты, посвященные Дню снятия блокады. 27 января традиционный бесплатный концерт проведут в Исаакиевском соборе.

23 января в Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.

27 января проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. Ранее «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках.

Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.