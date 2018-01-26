Как экс-завод им. Калинина превратят в кластер с парком, офисами и кафе?

По слухам, вы собираетесь отстроить вокруг нового «Максидома» местную «Новую Голландию», разбить сады с фонтанами и проложить велодорожки. Это что за рок-н-ролл?

Николай: Если посмотреть на карту, наши магазины рассыпаны по всему городу, и только Васька-Петроградка зияют пустым пятном. Подходящее место искали несколько лет. Раньше я присматривался к участку через дорогу: Уральская, 2, — тоже бывшая территория Завода имени Калинина, у нас даже есть подземный ход, по которому сотрудники, не выходя на улицу, переносили секретные документы. Эта лакомая для застройщиков площадь — 12 га, на которых можно было все зачистить и плотненько отстроить жилье, — в итоге досталась компании «ЛенСпец­СМУ», и комплекс «Самоцветы» уже вовсю продает квартиры. А мы полтора года назад приобрели 8 га как раз у строящегося моста Бетанкура (который раньше называли Серным) — там, где соединяются два острова. Строго говоря, мы купили остаток территории завода Калинина, который не интересовал девелоперов из-за большого количества зданий, охраняемых КГИОП.

Мария: И нам досталась вся красота. (Улыбается.) Действительно, у нас никогда не было магазина на Васильевском, потому что участки продавались по таким ценам, которые могли быть оправданы только при строительстве жилья. А этот проект мы вели около года: «Ростехнологии» избавлялись от непрофильного имущества, тем самым помогали заводу, который упорно пятнадцать лет залезал в долги. В первую очередь из денег от продажи должны были выплатить зарплаты. Объект выставлялся на торги четыре раза, каждый раз снижалась так называемая цена отсечения. И в какой-то момент стала потенциально рентабельна общественно-деловая функция — так мы приобрели участок за 1,26 миллиарда руб­лей. С одной стороны, это довольно привлекательная цена за 80 000 квадратных метров недвижимости и 8 га площади в центре города, но стоит учитывать и состояние имущества. Чтобы привести все это в порядок, мы планируем инвестиции в размере 3 миллиардов рублей — это в 2,5 раза больше цены покупки. Территория условно разделена на две части. Первая — это здания советских времен, там как раз поместится «Максидом», мы хотели бы получить разрешение на строительство в первом полугодии 2018 года. Вторая — историческая, здесь гордо стоят охраняемые здания из красного кирпича. Их мы планируем восстановить и приспособить под современное использование, а территорию благоустроить. У нас уже лежит на рассмотрении штук пять красивых проектов с садами и фонтанами. Эти памятники архитектуры проще всего приспособить под культурно-креативный кластер, но в чистом виде он рискует оказаться убыточным. Поэтому нам нужно сделать разумный микс из офисов, общепита, торговых и культурных пространств.