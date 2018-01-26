В Петербурге вход на станцию «Балтийская» ограничат на 2 месяца

Станция «Балтийская» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора. Как сообщает пресс-служба подземки, с 30 января по 6 апреля по рабочим дням с 08:10 до 09:20 часов вход на «Балтийскую» будет закрыт. С 17:00 до 19:00 — ограничен. Кроме того, 10 февраля вестибюль закроют на вход и выход на весь день. «Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в сообщении.

По материалам «ДП»