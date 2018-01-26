На выходных в Петербург вернутся морозы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уже в воскресенье, 28 января, в город вернутся морозы.

«Не выдержал снежный покров Питера атаки в +4 гр. и дождя. За сутки потеряли 7 см почти на всей территории города, – пишет Колесов в Facebook. – Зачем этот циклон пришел к нам? С воскресенья опять зима, и снег прикроет это безобразие».

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, еще в субботу, 27-го числа, в Петербурге будет +1, но в ночь на 28-е столбик термометра перейдет через ноль и остановится на отметке -1. Такая же температура будет и днем. Кроме того, синоптики обещают снег.

Ранее стало известно, что Петербург накроет циклон, пришедший из Европы и затопивший Париж.

По материалам «Фонтанки»