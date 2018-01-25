На фасаде СПбГУ устроили световое шоу в поддержку Путина

Ко Дню студента на фасаде СПбГУ устроили световое шоу в поддержку Владимира Путина. Авторы проекции напомнили, что в университете учился президент. В пресс-службе университета газете «Бумага» сообщили, что вуз не имеет отношения к акции.

Активисты «поставили Путину зачеты за предыдущие годы президентства», об этом они написали в подписи к ролику. «Мы еще не знаем, будет ли избран Владимир Путин в марте или нет. Но если его изберут, уверены — он точно не подведет», — написали создатели видео. При этом в ролике сообщается, что акцию якобы устроили студенты СПбГУ. Являются ли активисты студентами вуза или нет, неизвестно.