На Петербург надвигается циклон, накануне затопивший Париж

На Петербург и Москву надвигается циклон, по вине которого на днях было рекордное наводнение в Париже. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Гребень высокого давления, который обусловил ясную погоду и морозы, начинает медленно отступать на юго-восток, и к европейской территории России приближается мощный циклон. На южной периферии этого циклона — дожди, подтопившие Париж», — сказал Вильфанд.

На выходных в Петербурге будет до 4 градусов тепла, а осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега и дождя.