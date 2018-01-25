«"Спутник" был местным ориентиром»: некролог петербурженки по кинотеатру на «Ломоносовской»
В Петербурге сносят здание старого кинотеатра «Спутник» у метро «Ломоносовская». На его месте планируют построить ТРЦ более 30 метров в высоту с апарт-отелем и подземным паркингом. Журналистка Ангелина Давыдова написала «некролог» по кинотеатру в спальном районе города, в котором вспомнила, что представлял собой «Спутник» до того, как канул в лету.
У метро «Ломоновская» сносят бывший кинотеатр «Спутник». Туда мы с мамой в детстве ходили на «Враг мой» и прочие мои первые фантастические фильмы, ели мороженое, пили кофе из бочки. Напротив кинотеатра, уже у метро, и уже с дедушкой почти каждые выходные посещали очередные демократические митинги.
«Спутник» был таким местным ориентиром, landmark, от него можно было отсчитывать дома и повороты. Справа на ступеньках летом жарили шашлык и разливали пиво, на автобусной остановке внизу во все времена года шевелилась жизнь. В сквере за кинотеатром всегда было темно и чуть страшно, а чуть дальше к реке и ярко освещенной набережной (где с одной стороны — Ломоносовский фарфоровый завод ,а с другой — администрация района) уже более живо. Там снуют озорные трамваи, с грохотом (или уже даже и без, тоже новые технологии) въезжающие или грациозно сползающие с исключительно трамвайного съезда Володарского моста.
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Кинотеатр "Спутник" в 1960-е годы
Несколько лет назад за кинотеатром в сквере собирались построить многоэтажный торговый комплекс, тогда градозащитники и местные жители объединились в акцию протеста (даже моя мама стояла там в пикетах и кормила прочих протестующих бутербродами), раскопали, что на месте сквера (да и метро вообще-то) было Фарфоровское кладбище, те планы строительства отменили. Сейчас как-то очень быстро возникла идея снести «Спутник», я совсем пропустила это развитие событий. Кино в «Спутнике» не показывали уже давно, сам зал был застроен торговыми павильонами, где, как это видно на фото, продавалась еда и одежда, пуховики, товары для шитья и рыбалки, работал обмен валюты, фотостудия, автошкола, салон красоты, пивной магазин и кондитерская.
Несмотря на обилие рекламных объявлений на фасаде, большая часть павильонов внутри пустовала. Да и сами торговые точки, разросшиеся на двух этажах кинотеатра, выглядели такими сорняками на фоне торжественного кинозала с сохранившейся белой лепкой и всегда уже закрытыми дверьми в рубку киномеханика или хранилище бобин. Последний раз я была в Спутнике в августе прошлого года и подумала, что вот хорошо было бы преобразовать его в какой-то арт- или там общественный центр. Кажется, [...] когда закрывают или совсем сносят места твоего детства, как-то хочется их удержать что ли, сохранить, дать им новую жизнь — но разве на все это хватит сил, времени и ресурсов? И можно ли встроить, пристроить, устроить новое, не разрушив до конца вот это старое? Построить какую-то зелено-стеклянную конструкцию вокруг «Спутника», дополнив его историю новой реальностью? Чтобы было видно — вот это «Спутник» образца середины 20-го века, а вот что мы сделали из него в начале 21-го, а вот куда он полетит дальше.
От сноса разносится много пыли, ее «прибивают» водой из шланга. Наверное, когда я приеду на «Ломоносовскую» в следующий раз, от «Спутника» уже совсем ничего не останется, а через год на его месте возникнет девятиэтажный торговый комплекс, который, как мне кажется, ну совсем ни к месту там. Хотя наверное кому-то он и будет нужен.
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