Объятия на платформе и забытый торт в новом комиксе петербургского метрополитена
Петербургский метрополитен совместно с художником Ильей Тихомировым выпустил третий комикс про оставленные вещи на территории подземки.
На рисунке изображена пара, которая собирается в гости с тортом. Молодой человек обнимаются на платформе в ожидании поезда и забывают о своем подарке. Оставленный на платформе торт становится причиной закрытия станции.
Таким образом, метрополитен просит пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи.
Предыдущие комиксы можно посмотреть здесь и здесь.
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