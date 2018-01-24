Объятия на платформе и забытый торт в новом комиксе петербургского метрополитена

Петербургский метрополитен совместно с художником Ильей Тихомировым выпустил третий комикс про оставленные вещи на территории подземки.

На рисунке изображена пара, которая собирается в гости с тортом. Молодой человек обнимаются на платформе в ожидании поезда и забывают о своем подарке. Оставленный на платформе торт становится причиной закрытия станции.

Таким образом, метрополитен просит пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи.

Предыдущие комиксы можно посмотреть здесь и здесь.