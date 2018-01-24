Сергей Курёхин планировал написать историю оккультного Петербурга

Лидер группы «Поп-механика» Сергей Курёхин собирался написать «историю оккультного Петербурга». Об этом стало известно из интервью музыканта, опубликованного на Colta.

Неизвестный ранее текст изданию предоставил редактор журнала «ОМ» Андрей Бухарин. По его воспоминаниям, беседа состоялась в 1995 году.

«В 1703 году в Праге один каббалист работал над проектом создания города-голема, города — каменного истукана, лишенного души. Известно, что он этот проект завершил. 1703-й — год основания Петербурга. Это совершенно невероятное место. В 1242 году Тевтонский орден шел "свиным клином" против армии Александра Невского, и каждые 700 лет, если верить немецким оккультистам, происходит удар Льда об Огонь. Спустя 700 лет начинается блокада Ленинграда. Причем немецкая армия шла тоже клином. То есть все это просто невероятно совпадает», — отметил Курёхин.

Он также рассказал о том, что ему удалось пообщаться с Алистером Кроули (английский оккультист и каббалист, — Прим. ред.) и что эта встреча стала одним из самых ярких мистических переживаний.

По материалам «Фонтанки»