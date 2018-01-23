В Сквере блокадников появится памятник «Мужеству ленинградцев»

26 января в сквере у площади Мужества появится новый памятник «Мужеству ленинградцев».

«Ведь именно через площадь, названную в честь мужества ленинградцев, проходил путь в эвакуацию, на фронт, на Пискаревское кладбище. Это памятник, в котором воплотилась вся сила духа горожан, отстаивавших Ленинград, защищавших и освобождавших его от вражеского гнета, — отметили в пресс-службе», — рассказали в ассоциации ветеранов боевых действий порталу 78.ru.

Идея памятника зародилась еще в 2005 году. Автором проекта памятника стал петербургский скульптор Евгений Ротанов.

Напомним, 23 января в Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда.

27 января Петербург будет отмечать 74-ю годовщину полного снятия фашистской блокады. В этот день проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках.

Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.

По материалам «ДП»