Репортаж: как в Петербурге запустили первый аэролифт

Главное преимущество российского аэролифта — возможность поднимать зимой. Трос судна выполнен из специальной укрепленной стали. В шаре находится 3 млн. литров гелия, который способен поднять 2 тонны груза (17 человек и гондола с утяжелителями). Также в сфере есть специальный воздушный мешок, который не позволяет ей превращаться в парус. Оболочка сделана из газоудерживающего материала: если ее не использовать, то газ будет утекать сквозь полости ткани со временем.

Подниматься абсолютно безопасно: аэролифт сертифицируется по такому же принципу, как и пассажирские самолеты. По периметру гондолы установлены сетки, и возможности выпасть у человека нет. Но есть строгое правило: не перемещаться по борту во время подъема, чтобы не допускать раскачивания судна.