Репортаж: как в Петербурге запустили первый аэролифт
В Петербурге запустили аэролифт — летательный аппарат, который позволяет увидеть город с высоты 50-ти этажного дома. Такое судно появилось в России впервые: аналоги есть только в Таллине, Риге и Амстердаме. Мы первыми прокатились на аттракционе.
Главное преимущество российского аэролифта — возможность поднимать зимой. Трос судна выполнен из специальной укрепленной стали. В шаре находится 3 млн. литров гелия, который способен поднять 2 тонны груза (17 человек и гондола с утяжелителями). Также в сфере есть специальный воздушный мешок, который не позволяет ей превращаться в парус. Оболочка сделана из газоудерживающего материала: если ее не использовать, то газ будет утекать сквозь полости ткани со временем.
Подниматься абсолютно безопасно: аэролифт сертифицируется по такому же принципу, как и пассажирские самолеты. По периметру гондолы установлены сетки, и возможности выпасть у человека нет. Но есть строгое правило: не перемещаться по борту во время подъема, чтобы не допускать раскачивания судна.
Во время подъема пассажиров сопровождает пилот. Он следит за безопасностью, а в случае чрезвычайной ситуации может посадить судно на землю. Людей, способных управлять аэростатом, в России всего четверо.
Набор высоты на скорости около 1 м/с длится 8 минут. На 150-ти метровой высоте гораздо холоднее, чем на земле: температура падает примерно на 4 градуса. На своей максимальной высоте аэростат держится 10-20 минут: все зависит от погодных условий.
Частота запусков зависит от скорости ветра (прогноз указан на сайте аэролифта). Стоимость поездки для взрослого человека — 1000 рублей (рост выше 140 см), для ребенка — 500 рублей, и бесплатно для детей, ниже 110 см. Дети до 12 лет могут прокатиться на аэростате только в сопровождении взрослых.
Адрес: Пироговская набережная, дом 5/2
Текст: Никита Богданов
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