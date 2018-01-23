Американский баттл-рэпер Dizaster пообщался и выпил в баре с петербуржцами

В октябре 2017 года на YouTube-канале канадской баттл-площадки King of the Dot опубликовали запись поединка Оксимирона и Dizaster.

Баттл не судили и победителя не объявляли. Поединок проходил на английском языке, рэпер Dizaster зачитывал и на русском.

Фото: Саша Тимашков