Американский баттл-рэпер Dizaster пообщался и выпил в баре с петербуржцами

Петербург посетил американский баттл-рэпер Dizaster. Горожане заметили его на Некрасова: по словам очевидцев, рэпер давал интервью в баре одному из изданий, общался и выпивал с петербуржцами. 

 

 

В октябре 2017 года на YouTube-канале канадской баттл-площадки King of the Dot опубликовали запись поединка Оксимирона и Dizaster.

Баттл не судили и победителя не объявляли. Поединок проходил на английском языке, рэпер Dizaster зачитывал и на русском.

Фото: Саша Тимашков


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