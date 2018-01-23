Американский баттл-рэпер Dizaster пообщался и выпил в баре с петербуржцами
Петербург посетил американский баттл-рэпер Dizaster. Горожане заметили его на Некрасова: по словам очевидцев, рэпер давал интервью в баре одному из изданий, общался и выпивал с петербуржцами.
В октябре 2017 года на YouTube-канале канадской баттл-площадки King of the Dot опубликовали запись поединка Оксимирона и Dizaster.
Баттл не судили и победителя не объявляли. Поединок проходил на английском языке, рэпер Dizaster зачитывал и на русском.
Фото: Саша Тимашков
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